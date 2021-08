« Balance ton post » nouvelle saison : BTP fait sa rentrée le 2 septembre 2021

5 ( 5 )



« Balance ton post » nouvelle saison ! Événement le jeudi 2 septembre en direct à partir de 21h15 sur C8. « Balance ton post » fait sa rentrée ! Et bien sûr en streaming et replay sur Mycanal.fr.



« Balance ton post » nouvelle saison

Pour sa quatrième saison, l’émission se veut toujours aussi proche de son public. Inquiétude, colère, incompréhension, doute, Balance Ton Post répond comme toujours à vos questions sur les sujets les plus brûlants de l’actualité !

En cette année présidentielle l’émission vous laisse plus que jamais la parole.

Autour des éditorialistes et d’invités politiques, des français de tous horizons et de tous milieux seront amenés à débattre, échanger et discuter avec conviction!



Retrouvez Cyril Hanouna et ses éditorialistes Éric Naulleau, Karim Zeribi, Bernard Laporte, Raquel Garrido, Yann Moix, Laurence Sailliet, Jérôme Rodrigues, Geoffroy Lejeune, Rokhaya Diallo et tous les autres tous les jeudis sur C8 en direct à partir de 21h15 !

