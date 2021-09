« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 8 octobre 2021

4.6 ( 20 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 8 octobre 2021 – Alors que le week-end se termine, on propose aux fans du feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie » d’avoir un aperçu ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que les choses sont compliquées entre Jean-Paul et Léa. En effet, alors qu’ils recherchent un nouvel appartement, ils n’arrivent pas à se mettre d’accord…

De son côté, Kévin fait tout pour essayer de sauver Baptiste, qui a disparu et pourrait bien être entre les mains de Jacob… Et Camille hésite à trahir Jacob.



Annonces





Lundi 4 octobre 2021, épisode 4381 : Camille résiste à avouer à Jacob la réponse d’Emma, Sacha enquête pour savoir s’il a assisté à un meurtre, et Boher trouve l’appartement idéal pour Léa et lui.

Mardi 5 octobre 2021, épisode 4382 : Camille et Kevin se rapprochent. Noé pousse Lola dans les bras de Jules. Luna et Sacha, eux, se plongent dans leur enquête.

Mercredi 6 octobre 2021, épisode 4383 : Pendant que Kevin cherche à savoir où est Baptiste, Lola perd sa virginité avec Jules, au grand dam de Noé. Quant à Léa, elle refuse l’appartement trouvé par Boher.

Jeudi 7 octobre 2021, épisode 4384 : Alors que Kevin va de plus en plus loin pour sauver Baptiste, la fête tourne au désastre chez les ados. De leurs côtés, Sacha et Luna parviendront-ils à convaincre la police ?

Vendredi 8 octobre 2021, épisode 4385 Tandis que Camille s’apprête à trahir Jacob, les ados font leur mise au point. Léa et Boher, quant à eux, finiront-ils par s’entendre ?

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 20 au 24 septembre 2021 en cliquant ICI

du 27 septembre au 1er octobre 2021 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 20 Aucune note

Liens sponsorisés