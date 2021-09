Audiences TV prime 3 septembre 2021 : « Candice Renoir » large leader devant « Game of talents »

0 ( 0 )

Audiences TV prime 3 septembre 2021. Hier soir nouvelle victoire de « Candice Renoir » sur France 2 en première partie de soirée.



4.40 millions de fidèles ont suivi les deux premiers épisodes soit 23.2% du public présent devant son poste de télévision. Le premier d’entre-eux, le seul inédit, affiche 5.30 millions d’inconditionnels.

Audiences TV prime 3 septembre 2021 : autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et « Game of Talents ». Les invités de Jarry ont convaincu 2.98 millions de personnes soit 15.2% des téléspectateurs. Notez une place de leader auprès des Femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 25% de pda ou 44% sur les 4-14 ans.



M6 suit avec sa série NCIS. 2.25 millions de mordus ont regardé le seul inédit de la soirée soit 11% des téléspectateurs.

Sur France 3 la rediffusion du film « Goldeneye » s’est contentée de 1.72 million de fans de l’agent 007 soit 9.5% de l’ensemble d public.

W9 complète le top 5 avec son magazine « Enquête d’action ». Hier soir il avait pour thème le chassés croisés des vacances. Un sujet qui a intéresse 820.000 téléspectateurs (4.4% de pda).

