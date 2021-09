Ici tout commence spoilers : Greg protège Lionel, Salomé recadre Ambre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 6 au 10 septembre)

3 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 6 au 10 septembre 2021 – Alors que c’est le début du week-end, comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton de TF1 « Ici tout commence » et curieux de connaitre la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Annonces



Annonces

On peut vous dire que la semaine ne va encore pas être de tout repos pour Greg, Eliott et Lionel !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Greg va finalement choisir de protéger Lionel et il va demander à Eliott de ne pas le dénoncer. Eliott, révolté par ce qu’a fait Lionel, ne comprend pas l’attitude de Greg…

De son côté, Ambre décide de tenter sa chance avec Maxime. Salomé n’est pas dupe de son petit jeu et la recadre !



Annonces





Et comme Teyssier lui a demandé, Tom se rapproche de Charlène et la drague… Il va même jusqu’à l’embrasser et Louis est fou de jalousie.

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 6 au 10 septembre 2021

Lundi 6 septembre (épisode 221) : Renvoyé des cuisines, un étudiant remet en question son avenir à l’institut. Antoine met au point un plan pour aider Naël. Pendant ce temps, l’état de Teyssier se dégrade.

Mardi 7 septembre (épisode 222) : Eliott a de plus en plus de difficultés en cuisine, mais Greg est présent pour l’aider. Salomé prend l’histoire du bébé Naël à cœur et fait tout pour retrouver la mère. Une élève participe à une nouvelle vidéo ASMR de Tom.

Mercredi 8 septembre (épisode 223) : Une terrible découverte bouleverse Eliott, qui se sent trahi par ses proches. Pour retrouver la mère du bébé, Salomé et Anaïs dépassent les bornes. La sensualité de Charlène met Louis en colère.

Jeudi 9 septembre (épisode 224) : Greg est face à un choix cornélien, son attitude choque. Louis est contraint de se remettre en question. Maxime se rapproche dangereusement d’une élève…

Vendredi 10 septembre (épisode 225) :Un incendie se déclenche à l’institut. Salomé se confronte violemment à une élève. Acculée, Deva cherche du soutien.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 6 au 10 septembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés