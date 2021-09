Audiences TV prime dimanche 19 septembre 2021 : « Chamboultout » leader (TF1) devant « Zone Interdite » (M6)

4.2 ( 5 )



Audiences TV prime dimanche 19 septembre 2021. Hier soir, en première partie de soirée, victoire de TF1 avec la première diffusion en clair du film d’Eric Lavaine « Chamboultout ». Porté par Alexandra Lamy et José Garcia, il a convaincu 4.40 millions de Français soit 21.9 % du public présent devant son poste de télévision.



Grosses performances sur cibles avec 32% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 28% sur les 25-49 ans.



Audiences TV prime dimanche 19 septembre 2021 : autres chaînes

C’est M6 qui prend la deuxième place avec son magazine « Zone Interdite ». Consacré hier soir aux coulisses de l’Élysée, il a suscité la curiosité de 2.43 millions de nos concitoyens soit 12.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant leur petit écran.

On retrouve ensuite France 2 avec le film « Night and Day » de James Mangold. Emmené par Tom Cruise et Cameron Diaz, ce film d’action a réuni 2.27 millions d’amateurs du genre soit 11.1% des téléspectateurs.

Petite forme pour la série de France 3 « Les Enquêtes de Murdoch ». A peine 1.97 million de fidèles hier soir, soit 9.3% de l’ensemble du public. On est quand même assez loin des scores d’antan.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du film « Zodiac » avec Jake Gyllenhaal vu ou revu par 1.42 million de cinéphiles (7.6% de pda)

