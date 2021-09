« L’amour est dans le pré » du 20 septembre 2021 : quels agriculteurs ce lundi soir sur M6 ?

5 ( 6 )

« L’amour est dans le pré » du 20 septembre 2021. Suite de la saison 16 de « L’amour est dans le pré » ce soir sur M6. Votre émission de dating préférée vous donne rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur 6PLAY.



« L’amour est dans le pré » du 20 septembre 2021 : demandez le programme

Ce soir, les speed-datings se poursuivent avec deux nouveaux venus prêts à faire tourner les têtes et les cœurs : Nathalie et Valentin !

Tout de rose vêtue, Nathalie n’a pas manqué de prétendants suite à la diffusion de son portrait. Pour le grand jour, ils sont 9 « Georges Clooney » en quête d’amour à se présenter devant notre pétillante éleveuse de veaux sous la mère. Mais échaudée par ses relations passées, Nathalie parviendra-t-elle à outrepasser ses peurs pour se laisser guider sur le chemin de la séduction ? Notre petit doigt nous dit que Karine Le Marchand pourrait jouer un rôle déterminant…

Lui aussi blessé par ses amours d’antan, Valentin s’apprête à vivre une journée mémorable, 10 ans après ses derniers rendez-vous galants. Et aujourd’hui, elles sont 10, pas une de moins, à avoir fait le déplacement à Paris, conquises par sa sensibilité et son humour ! Toujours aussi timide face à la gente féminine, ce moment fort permettra-t-il à notre producteur de fleurs comestibles de retrouver la confiance perdue ? Qui décrochera un aller simple pour la Bretagne ?



Pendant ce temps, deux autres célibataires poursuivront leurs idylles champêtres, au bras de leurs prétendantes respectives.

En Suisse, après l’arrivée de Zakia, Céline fera son arrivée chez Jean-Daniel. Un moment déterminant alors que les deux célibataires ne se sont jamais vus en chair et en os. Ce premier contact physique pourrait-il changer la donne dans le cœur du volubile viticulteur ?

Enfin en Picardie, Stéphanie et Vanessa feront la rencontre des deux personnes les plus importantes dans la vie d’Hervé : Bernadette et Simon. Une (très) grande première pour les parents de notre éleveur de vaches laitières, jusqu’à maintenant tenus à l’écart de toute information sur ses prétendantes. Entre la brune et la blonde, qui s’en sortira le mieux dans cet exercice toujours périlleux ?

« L’amour est dans le pré » revient ce soir, lundi 20 septembre 2021, sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.

