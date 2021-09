Ici tout commence du 20 septembre : Salomé et Maxime se déchirent (résumé + vidéo épisode 231)

5 ( 4 )



Ici tout commence du 20 septembre, résumé et vidéo de l’épisode 231 – Rien ne va plus entre Salomé et Maxime, qui se déchirent à l’institut ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils n’arrivent plus à se parler sans se disputer et la présence d’Ambre n’arrange pas les choses…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Maxime couche avec Ambre, un nouveau chef, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 20 au 24 septembre)



Ici tout commence – résumé de l’épisode 231

Rien ne va plus entre Maxime et Salomé. Salomé n’a pas répondu aux messages de Maxime durant tout le week-end… Le ton monte en pleine salle de cours et Ambre est prise à partie.



A l’institut, deux étudiants révèlent leurs habitudes amoureuses et bouleversent les normes. En cuisine, Teyssier tente par tous les moyens de protéger Charlène de la jalousie d’un autre élève.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 231 du 20 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

