« Envoyé spécial » du 2 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir (nouvelle formule)

« Envoyé Spécial » du jeudi 2 septembre 2021. Ce soir, c’est la rentrée de votre magazine « Envoyé Spécial ». Il nous sera présenté par Elise Lucet mais c’est une nouvelle formule qui vous attend.



Pour cette nouvelle saison, votre magazine a pour ambition d’être encore plus près de l’évènement et de ceux qui le font. Un magazine d’actualité en mouvement, ici et ailleurs. Chaque semaine le magazine sera au cœur de l’actualité avec un invité inédit « embarqué » avec Elise Lucet à bord d’un « cab » londonien pour un témoignage choc sur ce qui fait l’évènement. Des grands reportages pour mieux vous faire comprendre le monde et ce qu’il devient.

Avec une « histoire humaine », mais aussi une enquête pour approfondir ce qui a fait l’actualité. Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Et en bonus, une « suite » où ceux qui ont « marqué » Envoyé Spécial par leur histoire ou leur action viendront nous dire ce qu’ils deviennent.



« Envoyé spécial » du 2 septembre 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ LES SOLDATS DU CŒUR

Un reportage de Manuel Laigre et Guillaume Maurice pour Cover Films

Ils opèrent en urgence des malades sur les trottoirs de … Paris !

Une unité spéciale de médecins pratique des opérations cardiaques au plus près des malades parce que « chaque seconde compte ». De la médecine « de guerre » en temps de paix en plein cœur de Paris.

✔️ VACANCES : DU PARADIS A L’ENFER

Un reportage de Nathalie Gros et Guillaume Viart pour Capa

Nous avons testé pour vous les arnaques de l’été !

De la « villa de rêve » qui en fait vous fait vivre un cauchemar, aux locations déjà occupées, et les petites « annonces » piégées par les escrocs du web, nous vous donnerons aussi les clefs pour déjouer les nombreux pièges qui empoisonnent aujourd’hui l’industrie du tourisme.

✔️ AFGHANISTAN : LES REVES BRISES DES FEMMES DE KABOUL

Un reportage de Pierre Monegier, Sandra Calligaro et Mikael Bozo

A quelques jours de la chute de Kaboul, Envoyé Spécial a rencontré dans la capitale afghane, des femmes dont le destin a basculé avec l’arrivée des talibans. Atifa a 14 ans. Fin Juillet, elle reprenait l’école et rêvait de devenir guide touristique. Aujourd’hui elle se cache. Faousia est sage- femme dans une maternité de Kaboul régulièrement frappée par des terroristes. Fin Juillet nous l’avons suivie dans son travail auprès des femmes. Aujourd’hui elle craint de ne plus pouvoir exercer. Envoyé Spécial vous fait partager les dernières heures de liberté de deux femmes aux destins brisés.

✔️ AU SECOURS DES OUBLIES DE KABOUL

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer

Ils sont afghans, militaires ou civils et ont travaillé pour la France. Nous les avions rencontrés il y a deux ans. Aujourd’hui que Kaboul est aux mains des talibans, que sont- ils devenus ? Accueillis en France ou cachés par peur des représailles , nous avons voulu savoir comment la France tient sa promesse de ne pas les abandonner.

C’est la rentrée pour #EnvoyeSpecial aussi, on revient avec 4 reportages : ❤️ Les soldats du cœur

🌴 Vacances : du paradis à l’enfer

🇦🇫 Afghanistan : Les rêves brisés des femmes de Kaboul

🆘 Au secours des oubliés de Kaboul 📺 Jeudi à 21h05 sur @France2tv ! pic.twitter.com/yPzgPmedpe — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) August 30, 2021

« Envoyé spécial » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV.

N'oubliez pas que vous pouvez commenter l'émission sur la page Facebook officielle de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

