« France – Finlande » en direct, live et streaming ce soir sur TF1 et MYTF1 (score en temps réel et résultat final)

« France – Finlande » est un match plus important qu’il n’y paraît dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football. 2022. Non seulement la Finlande a battu la France par 2 buts à 0 en novembre dernier, mais les Bleus de Didier Deschamps n’ont désormais plus d’autre choix que de s’imposer après les deux matchs nuls concédés face à l’Ukraine et à la Bosnie. Certes l’équipe de France est toujours en tête du groupe D mais son avance fond comme neige au soleil…



« France / Finlande » en direct, live et streaming ce soir sur TF1 et MYTF1

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi à 20h45 en direct du Groupama Stadium Lyon-Décines

Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)



Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> France : 0

>>> Finlande : 0

En attendant : vidéo

En attendant le match, découvrez les images de la conférence de presse d’avant-match donnée ce lundi avec Hugo Lloris et Didier Deschamps…

Après avoir déçu leurs supporters, les bleus de Didier Deschamps vont-il renouer avec le succès ? Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 20h35 sur TF1 pour « France – Finlande » .

