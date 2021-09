Polémique Maeva Ghennam et son vagin, elle présente ses excuses

4.5 ( 8 )



Maeva Ghennam, candidate de l’émission de télé-réalité de W9 « Les Marseillais VS le Reste du Monde », a fait polémique jeudi dernier avec une série de vidéos tournées chez son gynécologue, suggérant qu’elle avait fait de la chirurgie esthétique pour retrouver « le vagin de ses 12 ans ».



L’humoriste Ahmed Sylla a notamment fait partie des nombreuses personnes à réagir via le réseau social Twitter : « #MaevaGhenam ou comment toucher le fond et creuser encore… ce qui me rend ouf c’est que des ados vont se créer de faux complexes, consulter, se faire opérer (peut-être), pour des conséquences (peut-être) irréversibles. »

L’humoriste a ensuite subit des attaques d’internautes qui ont pris la défense de la candidate de télé-réalité.



Maintenant, Maeva Ghennam a pris la parole pour présenter ses excuses, expliquant s’être « mal exprimée » et n’avoir subit aucune chirurgie esthétique.



« Je tenais à revenir sur la polémique sur les vidéos que j’ai faites chez mon gynécologue. Je tenais à m’excuser, je me suis très très mal exprimée : il faut savoir, parfois, que quand je parle, l’info, elle passe pas par le cerveau mais elle passe directement par la bouche. Je ne réfléchis pas trop. Je dis beaucoup de conneries. Ce que j’ai dit, c’est très grave. » a déclaré la jeune femme de 24 ans, suivie par 3,2 millions de personnes sur Instagram.

« Quand on m’a épilée, j’avais des brûlures au niveau du maillot. Je l’ai expliqué à mon gynécologue. Il m’a mis des leds au niveau du maillot pour soulager ma douleur. Il m’a fait du laser et de la mésothérapie sans injection pour hydrater et enlever ses brûlures. (…) Quand j’ai dit que j’avais un vagin de 12 ans, je me suis très très mal exprimée. Je ne parlais pas de l’intérieur du vagin, je parlais juste du maillot. Quand je parle, je ne réfléchis pas. Je n’ai pas de filtres. Je dis tout ce qui se me passe par la tête » a-t-elle poursuivi.

« Je suis sincèrement désolée si j’ai offensé quelqu’un. J’ai eu une discussion avec ma maman et mon agent Magali. Il va falloir que j’apprenne à faire attention à ce que je dise. »

