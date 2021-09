« Fugueuse » du 30 septembre 2021 : les deux épisodes de ce soir sur TF1

5 ( 5 )



« Fugueuse » du 30 septembre 2021. Après un démarrage un brin timide la semaine dernière, suite de la nouvelle mini-série de TF1 ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« Fugueuse » : rappel de l’histoire

Vicki Andren Fugueuse raconte la descente aux enfers de Léa, une ado sans histoires entourée d’une famille aimante, tombée sous l’emprise d’un homme plus âgé qui, croit-elle, va l’aider à réaliser ses rêves. Follement amoureuse, elle ne réalise pas la manipulation dont elle est victime et s’enfonce aveuglément dans la prostitution et la violence.

Une chambre glauque. Léa, 16 ans, y est retenue prisonnière. Dans la chambre voisine, une autre jeune fille, compagne de misère… Comment Léa est-elle arrivée là ?

Quatre mois plus tôt. Passionnée de danse, Léa ambitionne d’intégrer le Conservatoire de danse de Paris. Récemment, elle s’est liée d’amitié avec Chris, une danseuse, vixen dans les clips de rap. Ses parents sont attentionnés et aimants, mais l’adolescente commence à vouloir s’affranchir de l’autorité parentale et ça coince quand ils lui refusent un week-end à Amsterdam avec ses meilleures amies Camille, Marie, et Medhi, son petit ami.



Désabusée, elle accepte l’invitation de Chris à venir à un show de rap en boîte de nuit et fugue. Elle rencontre les chanteurs du groupe Kil, Nico et Micka, et tombe sous le charme. Elle passe la nuit avec eux. Le lendemain, les parents, morts d’inquiétude, la cherchent et finissent par prévenir la police. Quand Léa rentre, son père lui confisque son portable et la prive de sorties. La confiance, ça se mérite. Dans la soirée, Nico la contacte sur son ordinateur et Léa accepte son invitation sur Facebook…

« Fugueuse » du 30 septembre 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3

Le lendemain, Micka envoie à Léa la vidéo et lui fait croire qu’elle était consentante. Elle est horrifiée. Pendant ce temps à la maison, Françoise, la grand-mère, avertit les parents des mauvaises fréquentations de leur fille. Les parents sont affolés et lui interdisent de revoir Nico. Son père lui confisque de nouveau son portable. Cependant, Léa continue à voir Nico en cachette. En signe d’apaisement, ses parents invitent Nico à venir déjeuner. Mais le père ne supporte pas cette situation et quitte le déjeuner. Humiliée, Léa manipule sa grand-mère pour se rendre à une soirée chez Yohan, avec Nico. Dans la soirée, Yohan lui demande de venir chez lui. La proposition est claire. Elle veut en parler à Nico, mais Micka la menace de montrer la vidéo de leurs ébats à Nico si elle ne couche pas avec Yohan. Sachant l’importance de Yohan aux yeux de Nico, Léa accepte de coucher avec Yohan. Ce qui n’empêche pas ce dernier de revenir sur sa parole et de dire aux garçons qu’il ne les signe plus. Ils ont besoin d’argent. Micka propose à Léa de se prostituer pour pouvoir se payer un studio de mixage. C’est de l’argent facile. Léa est effarée et refuse. Mais Micka balance la vidéo compromettante à Camille, Marie et Medhi… En larmes, Léa leur jure qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé, ni ce qu’elle va faire.

Épisode 4

Léa se rend chez son premier client. La soirée tourne mal et le type la frappe. Elle rentre chez elle en sang. Ses parents s’affolent, ils pensent que c’est Nico qui l’a frappé. Léa accepte de porter plainte. Mais paniquée dans l’entrée du commissariat, elle s’enfuit. Elle se réfugie chez

Nico et lui avoue qu’elle a couché avec Micka. Totalement sous emprise et en proie à la culpabilité, elle lui propose de se prostituer pour lui. Les amis de Léa préviennent ses parents qu’elle fait de l’escorting et leur montrent la vidéo avec Micka. Effondrés, les parents préviennent la brigade des mineurs où le lieutenant Azem leur assure qu’ils vont tout faire pour retrouver Léa. Bouleversé, Stéphane enregistre un message vidéo où il lui demande de revenir et lui dit «je t’aime». Mais de son côté, Léa commence à se prostituer tous les jours… Dans leur loft, ils organisent une fête pour célébrer la signature de leur album avec Yohan. Micka prévient Nico que la police les recherche. Camille se sent mal et s’évanouit. Prise de panique, Léa veut appeler les pompiers, mais Nico refuse. Léa s’enferme dans la salle de bains pour appeler ses parents au secours. Nico défonce la porte et la jette contre le mur. Léa, le visage en sang, perd connaissance.

« Fugueuse : prostituée par amour » revient en deuxième semaine ce soir sur TF1.

