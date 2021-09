Plus belle la vie : ce soir, Camille et Kévin s’embrassent (résumé + vidéo épisode 4379 PBLV du 30 septembre 2021)

5 ( 2 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4379 du jeudi 30 septembre 2021 – Toujours en pleine mission, Kévin est rattrapé par ses sentiments ce soir dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». Et il va finir par embrasser Camille pour la première fois…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jacob va tuer César, Baptiste choisit Emma (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4379

César retrouve Baptiste à l’atelier de réparation de vélo. Baptiste est de très mauvaise humeur et voit clair dans le jeu de César. Camille ne cache pas à sa sœur ses sentiments pour Kevin. Elle lui vole un baiser et Kevin est chamboulé. D’autre part, Kevin la rassure, ce qui se passe entre eux est très fort, Camille peut être en confiance avec lui. De son côté, Rochat vient voir son neveu et s’inquiète de sa séparation avec Barbara…



Le réveil est difficile pour les ados qui ont un mal de crane atroce. Noé qui ne faisait pas parti de fête à peur de perdre Lola définitivement. Kilian quant à lui, ne veut pas crier victoire car il a embrassé Betty. Malheureusement, la jeune fille ne se souvient même pas de l’avoir embrassé…

Après avoir endormi les chiens, Sacha et Luna manquent de se faire griller par le voisin des Malet. Ils finissent par crocheter le portail avec succès et pénètrent à l’intérieur du jardin…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4379 du 30 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

