« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 24 septembre 2021

4.2 ( 5 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 septembre 2021 – On est samedi, le week-end commence et on propose aux fans du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » d’avoir un aperçu ce qui les attend dans les prochaines semaines. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021.



Annonces



Annonces

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Annonces



Annonces



Annonces





Et dans deux semaines, on peut vous dire que Baptiste et Barbara doivent assumer leur relation alors que César a dit la vérité à Emma.

De son côté, Kévin continue péniblement sa mission auprès de Camille… Et ça s’avère plus compliqué que prévu ! Camille voit Emilie comme une rivale gênante…



Annonces





Quant à Babeth, elle pense que Jean-Paul et Léa devraient déménager.

Lundi 20 septembre 2021, épisode 4366 : Alors que Baptiste et Barbara se demandent ce qu’ils vont faire, César dévoile toute la vérité à Emma. Lola dit à Noé qu’il peut s’initier avec une autre qu’elle. Léa, Babeth et Lucie, elles, jouent aux princesses.

Mardi 21 septembre 2021, épisode 4367 : Emma hésite à confronter Baptiste, qui décide de sauter à nouveau en parachute. Kevin tente de tirer les vers du nez de Camille. Luna embarque Sacha à ses cours en prison. Noé attend Betty et rencontre un colosse.

Mercredi 22 septembre 2021, épisode 4368 : Alors que Baptiste joue sa vie sur un dernier saut en parachute, Camille se présente à Emilie. Sacha hésite à rendre service à une détenue à ses risques et périls, et Babeth pousse Léa et Boher à déménager.

Jeudi 23 septembre 2021, épisode 4369 : Camille regrette que la présence d’Emilie fasse barrage entre elle et Kévin. Luna décide d’empêcher Sacha de se mettre en danger. Noé a-t-il eu raison de prendre aux pieds de la lettre les propos de Lola ?

Vendredi 24 septembre 2021, épisode 4370 Kevin décide de privilégier sa vie privée sur sa mission, Camille lui donne enfin ce qu’il attend. Noé et Lola ont une solide explication. Sacha offre à Luna un cadeau pour son anniversaire, serait-ce un cadeau empoisonné ?

Plus belle la vie en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie » :

du 13 au 17 septembre 2021 en cliquant ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés