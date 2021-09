« Je l’aime à mentir » : histoire et interprètes du téléfilm de M6 ce soir (mardi 7 septembre 2021)

4.2 ( 5 )

« Je l’aime à mentir » est le titre de la fiction inédite qui sera diffusée ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces





« Je l’aime à mentir » : l’histoire

Parties 1 et 2

Dans la jungle du célibat et des applis de rencontre, Zoé vient de trouver l’homme de sa vie ! Une idylle qui dure… 2 heures, avant que Robinson ne tombe dans le coma. Un quiproquo plus tard, la voilà fiancée à cet homme, et en charge de ses 2 enfants le temps de son séjour à l’hôpital. Se prenant complètement au jeu, Zoé devra jouer la parfaite petite amie d’un homme qu’elle connaît à peine… Mais à force de mensonges, et au contact de l’univers de ce charmant inconnu, ne finirait-elle pas par croire à cet amour ? Que se passera-t-il au réveil de Robinson ?

Interprètes et personnages : casting

Signée Gabriel JULIEN-LAFERRIÈRE, cette comédie romantique met en scène :

Julie DE BONA (Zoé)

Samir BOITARD (Robinson)

Frédéric CHAU (Isaac)

Émilie CAEN (Ambre)

Émilie PIPONNIER (Stéphanie)

Souad AMIDOU (Odile)

Vincent NEMETH (Jean-Noël)

Julien PREVOST (Pierre)



Annonces





Bande-annonce

Pour les plus impatients, voici un petit aperçu de ce qui vous attend…

Zoé trouve l'homme de sa vie ! Une idylle qui dure… 2 heures avant qu'il ne tombe dans le coma. Accrochée à ses fantasmes, elle s’enfonce dans ses mensonges quitte à vivre des situations cocasses.😅🥰 #JeLAimeAMentir, une comédie romantique avec @juliedebona, demain à 21.05 pic.twitter.com/exd9jM9O0M — M6 (@M6) September 6, 2021

Pour le reste, rendez-vous ce soir dès 21H05 sur M6.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés