« Koh-Lanta, La Légende » : qui a été éliminé de l’épisode 4 ? (résumé + replay 21 septembre)

Koh-Lanta, La Légende, épisode 4 du mardi 21 septembre 2021 – C’est parti pour l’épisode 4 de « Koh-Lanta, La Légende ». Après l’élimination de Maxime au dernier conseil, il retrouve les Bannis. Ugo et Karima lui expliquent qu’il vont devoir s’affronter dans l’arène…



Karima et Ugo, qui n’ont quasiment rien mangé, se sentent affaiblis et en position inférieure par rapport à Maxime. L’épreuve est déjà annoncée et Maxime est plus motivé que jamais ! Et alors que Ugo démarre très bien, Maxime le rattrape et remporte la victoire ! Ugo finit par y arriver et Karima est donc éliminée.

Après l’épreuve, Denis annonce à Ugo et Maxime qu’il leur offre un wok et 300g de riz.



Sur le camps rouge, les garçons se chargent de pêcher. Et le jeu de confort est déjà annoncé, il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : les paresseux ! Claude, qui détient le record depuis 2012, se considère comme favori. Et à la clé comme récompense : du riz !



Denis procède à un tirage au sort chez les rouges afin d’équilibrer et c’est Loïc qui ne participe pas. Après un très long combat, ils sont 6 à battre le record détenu jusqu’ici par Claude. Et encore plus fou, c’est Claude qui garde son record puisqu’il est le dernier à tomber après 3h47. Les jaunes sont les gagnants et remportent 1kg de riz.

Et comme la performance est folle, Denis décide de donner 600g de riz en plus aux jaunes, et 600g aux rouges.

De retour sur les camps, jaunes et rouges savourent d’avoir du riz. Ils mangent mais pensent déjà à l’immunité qui les attend le lendemain.

Place justement à cette nouvelle épreuve d’immunité. Les deux tribus sont déterminées à échapper au conseil. Il s’agit de pierre à récupérer sous l’eau, dont un bloc de 120kg qu’ils devront aller chercher en binômes mixtes. Claude et Coumba sont impressionnants et offrent la victoire aux jaunes !

Les rouges vont donc devoir affronter le conseil. Alexandra décide de ne pas continuer la stratégie des femmes, qui la dérange.

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Clémentine qui est éliminée ! Elle rejoint à son tour les Bannis et elle affrontera donc Ugo et Maxime dans l’arène.

Si vous avez manqué l’épisode 4 de Koh-Lanta du 21 septembre 2021, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 28 septembre pour suivre l’épisode 5 de « Koh-Lanta, La Légende ».

