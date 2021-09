Un si grand soleil : Camille et Serge font la paix, Céline menacée, ce qui vous attend mercredi 22 septembre (épisode n°737 en avance)

5 ( 2 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°737 qui sera diffusé le mercredi 22 septembre, Camille et Serge vont faire la paix.



En effet, Maître Strassen a cru à la version de Camille et compte bien aller chez Céline pour récupérer les documents. Serge ramène Camille et lui propose d’en profiter pour enterrer la hache de guerre. L’adolescente accepte de faire la paix.

Et Céline reçoit une petite visite qu’elle ne comprend pas… Le détective s’introduit chez elle et retrouve la pochette mais il manque des documents. Il menace Céline, qui affirme ne jamais les avoir eu ! Il ne la croit pas et lui donne 24h.



Claire et Florent font la morale à Kira. Elle est consciente de les avoir déçus et propose de partir. Mais Claire et Florent lui assurent qu’elle fait partie de leur famille.

De son côté, Alex n’en peut plus de Jade, qui déteste la police et ne compte pas chercher du boulot. Julie insiste pour qu’Alex joue le jeu et ne révèle pas son métier à son amie. Et Jade prépare un mauvais coup…

Rendez-vous mercredi 22 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

