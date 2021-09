5 ( 1 )



« Cauchemar en cuisine » du 22 septembre 2021. Nouvelle soirée « cauchemardesque » ce soir pour un restaurant en difficulté, enfin au début en tout cas. Un numéro inédit de « Cauchemar en cuisine » vous sera en effet proposé dès 21h05 sur la chaîne. Accès ensuite en replay et/ou en streaming sur 6Play.



« Cauchemar en cuisine » du 22 septembre 2021 : ce soir direction Alixan

C’est à Alixan que Danielle a fait appel au chef Philippe Etchebest. À la mort de son frère il y a 15 ans, elle a repris son restaurant mais depuis quelques années, c’est la descente aux enfers… Le chiffre d’affaires s’effondre et Danielle risque de perdre l’établissement qu’elle a reçu en héritage.

À son arrivée, Philippe Etchebest a très vite compris qu’il était tombé sur un duo de choc : Danielle et son fils Steven n’arrêtent pas de se disputer et l’ambiance entre les deux est électrique. Dans ce restaurant, tout le monde se renvoie la balle. Résultat : un grand n’importe quoi, en salle comme en cuisine, à tel point que lors d’un service épique, le chef est littéralement sorti de ses gongs !

Pour que Danielle et Steven prennent conscience de la gravité de la situation, Philippe Etchebest a demandé aux clients de noter leur déjeuner. Il a également une nouvelle fois fait appel à Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour les accompagner sur un gros service… Et ce service, le Chef Etchebest le visionnera et l’analysera en compagnie de Danielle et Steven pour voir s’ils ont les capacités à rouvrir leur restaurant…



"Alors là j'ai un ovni devant moi" 😵

À Alixan, le @Chef_Etchebest est tombé sur plus coriace que lui.#CauchemarEnCuisine, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/LtC4foyY3M — M6 (@M6) September 20, 2021

Juste après…

Dès 22h55, rediffusion de deux numéros :

– Lesquin

– Carnoux-en-Provence

Bonne soirée avec le Chef Etchebest qui une nouvelle fois va être totalement déboussolé par ce qu’il va découvrir…

