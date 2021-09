« Secrets d’histoire » du 20 septembre 2021 : ce soir « Philippe le Bel et l’étrange affaire des Templiers »

4.4 ( 7 )



« Secrets d’histoire » du 20 septembre 2021. Dans ce numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern revient sur les secrets des Templiers. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.



« Secrets d’histoire » du 20 septembre 2021 : »Philippe le Bel et l’étrange affaire des Templiers »

Le 11 mars 1314, Jacques de Molay est conduit au bûcher dressé sur l’île de la Cité, en plein cœur de Paris. Livré aux flammes, le dernier grand maître de l’Ordre du Temple expire sous le regard impassible de celui qui s’est acharné à sa destruction : le roi de France, Philippe le Bel. Tel est le sinistre épisode de l’histoire du plus prestigieux ordre religieux et militaire de toute la chrétienté médiévale, né deux siècles plus tôt en Terre sainte, pendant les croisades.

Pourquoi l’impitoyable Capétien a-t-il anéanti les Templiers ? Cette question brûlante continue d’interroger, d’étonner, de fasciner et de générer quantité de légendes : États dans l’État, trésor caché, malédiction, rites occultes… La réponse, toute aussi captivante, n’émerge qu’en se plongeant dans le long règne tourmenté de Philippe le Bel, petit-fils de Saint-Louis.

Stéphane Bern passent une à une les énigmes de cette lutte à mort au crible des historiens spécialistes et au fil d’un voyage dans les hauts lieux du royaume de France, dans les commanderies templières, jusqu’en Italie, sur la route des croisades.



Il offrira un nouvel éclairage sur la personnalité mystérieuse du « Roi de fer », immortalisé par Maurice Druon dans la saga Les Rois maudits.

Avec la participation de

Xavier Hélary, historien

Julien Théry, historien

Philippe Josserand, historien

Christelle Balouzat-Loubet, historienne

Ghislain Brunel, conservateur aux Archives nationales

Valérie Toureille, historienne

Patrick Demouy, historien

Michel Sapin, ancien ministre des Finances

Thierry Leroy, historien

Arnaud Baudin, historien

Victor Rivera Magos, historien

Marie-Ève Scheffer, responsable de la forteresse royale de Chinon

Monique Dollin du Fresnel, historienne

Dominique Vingtain, conservatrice du Palais des papes

Antoinette Gorioux, responsable du fort Saint-André

S.E. Dominique le Prince de La Rochefoucauld-Montbel, Grand Hospitalier de l’Ordre de Malte

🔵 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 • 𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗧 | Les @JEP, c'est tous les jours avec #secretsdhistoire ! Pour la première fois, @bernstephane pousse les portes des commanderies templières de France et même au-delà… 👏 #JEP2021 📆 Demain, lundi 20 septembre à 21h05 sur @France3tv pic.twitter.com/m8iFHmjEvr — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) September 19, 2021

Pour la première fois,Stéphane Bern pousse les portes des commanderies templières de France et même au-delà…

