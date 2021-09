Les 12 coups de midi : Bruno franchit la barre du million d’euros !

4.3 ( 7 )



Durant le week-end, pour la première fois dans l’histoire des jeux TV en France, Bruno a franchit le cap du million d’euros de gains et de cadeaux dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi », présenté par Jean-Luc Reichmann.



Après 242 participations et plus d’1 million d’euros de gains et de cadeaux, Bruno rejoint ainsi le club très fermé des joueurs millionnaires, depuis la gagnante de « Qui Veut Gagner des Millions ? » en 2004.



Depuis la rentrée, en moyenne, chaque jour, 3 millions de téléspectateurs assidus suivent le jeu LES 12 COUPS DE MIDI, orchestré par Jean-Luc Reichmann, soit en moyenne 36% de part d’audience sur l’ensemble du public et en moyenne 26% de part d’audience auprès du public féminin.

Des audiences exceptionnelles qui confirment, depuis bientôt 12 ans, l’attachement des téléspectateurs au jeu des 12 Coups de Midi mais également aux parcours et aux histoires incroyables des Maîtres de Midi.



Rendez-vous tous les jours à 12 heures sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann pour suivre les aventures de Bruno dans les 12 Coups de Midi.

