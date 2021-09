« Les 12 coups de midi » : vers un abandon de Bruno ? Vincent Lagaf’ se cache t-il derrière l’étoile mystérieuse ?

4.3 ( 6 )



Annonces





« Les 12 coups de midi » : vers un abandon de Bruno ? Maintenant que Bruno a tout gagné ou presque, vous êtes nombreux à vous demander quand il sera éliminé… Mais le sera t-il vraiment un jour ? Et si, comme Xavier en son temps, le champion du monde des jeux télévisés faisait le choix de sortir par la grande porte en abandonnant son titre de maître de midi ? Voilà la dernière rumeur en date venue tout droit de Twitter et relayée par le Chasseur d’Étoile de Youtube.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Les 12 coups de midi » : vers un abandon de Bruno ?

Selon cette rumeur, qu’il convient bien sûr de prendre avec toutes les précautions d’usage, Bruno pourrait finalement décider de mettre un terme à son parcours une fois le million d’euros de gains atteint ! Info ou énième intox à son sujet ? Seul l’avenir nous le dira. Mais aux dernières nouvelles, et lors des derniers enregistrements, Bruno était toujours en course et donc toujours pas éliminé.

Récapitulatif de son parcours

– 226 participations (celle d’aujourd’hui inclus)

– 932 734 € de gains et de cadeaux (record)

– 8 étoiles mystérieuses trouvées (record)

– 83 coups de maître (record)



Annonces





« Les 12 coups de midi » : Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Du côté de l’étoile mystérieuse, nous avons désormais 4 indices : un stade de foot, une planche de surf, un coquillage et du camembert. Un 5ème se dévoile peu à peu au dessus du camembert.



Annonces



Annonces



Annonces





Et si pour l’instant Bruno ne sait pas qui se cache derrière cette étoile mystérieuse, il se murmure que cela pourrait-être Vincent Lagaf’. Mais tout comme pour cet abandon supposé, il ne s’agit que d’une rumeur parmi tant d’autres. Prudence donc !

La seule chose dont on soit sûr c’est qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Julio Iglesias, Victoria Beckham, Matt Pokora, Shakira, Rachel Legrain-Trapani, Yannick Noah, Claire Keim, Adriana Karembeu, Laury Thilleman, Fabienne Carat, Bruno Salomone, Jean-Michel Larqué, Nelson Monfort, Pierre Richard, Nolwenn Leroy, Vincent Cassel, Scarlett Johansson, Karine Viard, David Douillet et Franck Dubosc.

Du côté de l’audience…

Côté audimat, l’émission continue de bien se porter avec encore 2.9 Millions de fidèles pour l’émission d’hier…soit 37% du public présent devant son poste de télévision.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés