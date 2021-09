Un si grand soleil en avance : Daumier a tout perdu (résumé + vidéo épisode n°728 du 9 septembre 2021)

5 ( 1 )



Un si grand soleil du 9 septembre en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Daumier a tout perdu ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Lucille publie un article qui fait grand bruit, Johanna est soulagée mais Daumier se retrouve dans une situation compliquée…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 728

Rien ne va plus pour Daumier. Suite à l’article publié par Lucille, la femme de Richard lui annonce qu’elle le quitte et qu’elle veut divorcer ! Il lui assure que la journaliste raconte n’importe quoi mais elle ne le croit pas. Elle affirme que c’est même un soulagement et qu’elle compte bien faire tourner ce divorce à son avantage…



Et alors que Camille fait preuve d’un sacré caractère, Yann trouvera-t-il des éléments compromettant au cours de son enquête ?

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 9 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

