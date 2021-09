Mamans et célèbres : Alizée débarque, découvrez les 1ères minutes de la nouvelle saison (VIDEO)

5 ( 2 )



Annonces





Reprenez le fil des histoires de « Mamans et célèbres » en plein été indien avec en ligne de mire une rentrée bien chargée ! Alors que les épisodes inédits vont reprendre le lundi 13 septembre, une nouvelle maman va rejoindre l’aventure : Alizée Langlais, que vous avez connue aux côté de Maxime dans « Pékin Express ».



Annonces



Annonces

Vivez des moments forts avec Alizée Langlais et sa famille : Thi-Waï, le premier enfant d’Alizée & Maxime va déjà devenir grande sœur ! Entre joies et émotions, les jeunes parents vont dignement fêter l’arrivée du futur bébé !



Annonces



Annonces



Annonces





VIDEO les premières minutes du retour de « Mamans et célèbres »

Une saison riche en surprises



Annonces





Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux et aujourd’hui, elles sont influenceuses mais avant tout mamans ! Suivez leurs aventures en France mais aussi à l’étranger : Bali, Italie, Dubaï, la Belgique ou encore la Suisse, les Mamans vous emmènent avec elles dans leurs valises !

Dans « MAMANS & CÉLÈBRES », continuez à suivre le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Working girls, femmes, épouses, mamans, entrepreneuses, influenceuses… avec leurs vies à 100 à l’heure, elles endossent tous les rôles !

Retrouvez donc les histoires inédites et quotidiennes de JESTA , KELLY HELARD, STEPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, MARTIKA, RYM, HILLARY, AURELIE VAN DAELEN, SONIA TLEV, EMILIE FIORELLI, MAEVA MARTINEZ, CAMILLE FROMENT, SARAH & BENJAMIN MACHET ou encore EMILIE NEF NAF.

Des Mamans liées

Reprenez le fil des histoires de « MAMANS & CÉLÈBRES » en plein été indien avec en ligne de mire une rentrée bien chargée !

3 mamans iconiques partiront en vacances ensemble avec leurs enfants ! Des vacances aussi drôles que mouvementées pour JESTA, EMILIE NEF NAF et STEPHANIE CLERBOIS avec leurs tribus.

Plus tard, ce sont JESTA et KELLY, quant à elles, qui échangeront leurs vies suite à un pari : Kelly s’occupant des enfants de Jesta avec Benoit et Jesta allant habiter chez Kelly sans elle, mais avec Neymar et ses enfants.

Les « Mamans & Célèbres » en constante évolution

Prêtes à développer leurs projets, partagez le quotidien étonnant des Mamans que vous connaissez déjà bien, entre vie de stars et de mamans :

JESTA : La vie à 4, la découverte de la crèche et un déménagement, aucun ennui possible pour Jesta dont l’agenda professionnel n’a jamais été aussi rempli. Il va falloir néanmoins tout concilier !

JULIA :Julia se remet de ses émotions : l’arrivée de son petit garçon, Vittorio. Suivez le nouveau quotidien de Julia entre la France et Dubaï.

KELLY : Maman de deux jeunes enfants, Kelly avec son compagnon Neymar, enchaînent les projets professionnels et feront tout pour que leur vies de famille soit une véritable aventure !

STEPHANIE CLERBOIS : Heureuse maman de Lyam puis de Charlize née cet hiver, partagez le quotidien d’une maman glamour accompagnée de deux jolies têtes blondes !

EMILIE NEF NAF : La rentrée rimera avec grands changements au pluriel : dans ce couple mais aussi pour le quotidien de ses enfants !

MARTIKA : Vivez la deuxième grossesse et l’arrivée de Gioia, sa seconde fille ! Que du bonheur !

HILLARY : La famille s’agrandit ! Bonne nouvelle, Hillary et Giovanni se prépare à l’arrivée de leur deuxième garçon. Alors comment Hillary vivra-t-elle cette grossesse ?

RYM : Pour Rym aussi, nouvelle grossesse, alors fille ou garçon ?

Et suivez Rym & Vincent dans un mariage incroyable à Bali puis dans leur retour à Dubaï !

SONIA TLEV : Maman sportive et maman active à la tête de son propre business, continuez de découvrir le quotidien « musclé » de Sonia avec ses jeunes enfants.

AURELIE VAN DAELEN : Toujours très professionnelle et passionnée, Aurélie serait tenté néanmoins d’agrandir sa famille recomposée..

SARAH ET BENJAMIN MACHET : Sarah est la working girl de la famille quand Benjamin serait plutôt celui qui garde principalement leurs deux garçons. Energiques, ces derniers occupent bien leur quotidien !

EMILIE FIORELLI : Deux anniversaires, celui de sa fille et de son fils, c’est l’occasion de mettre deux fois plus le paquet sur les surprises ! Et la vie de famille reprend de plus belle et là aussi, une belle surprise pourrait s’inviter…

MAEVA MARTINEZ : Réaliser des activités variées, trouver un équilibre entre vie de couple et l’arrivée d’un nouveau-né, c’est exactement ce que vit Maeva !

CAMILLE FROMENT : Jeune maman d’une petite Zelyana, Camille doit elle aussi tout apprendre, en même temps que sa famille. Finalement, elle aussi grandit.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés