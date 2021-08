« Mamans et célèbres » de retour le 13 septembre sur TFX

5 ( 5 )



Bonne nouvelle pour les fans de l’émission de télé-réalité de TFX « Mamans et célèbres ». La suite de la saison 4 arrivera à l’antenne à partir du lundi 13 septembre à 17h. La saison se poursuit et promet son lot de nouveautés dans des épisodes inédits.



Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux et aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans.



Dans cette saison remplie de surprises, « MAMANS & CÉLÈBRES » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Retrouvez les histoires quotidiennes de JESTA, JULIE RICCI, KELLY HELARD, STEPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, MARTIKA, WAFA, RYM, HILLARY, AURELIE VAN DAELEN, MAEVA MARTINEZ, CAMILLE FROMENT, OLIVIA KUGEL, SARAH & BENJAMIN MACHET ou encore EMILIE NEF NAF.



Working girls, femmes, épouses, mamans, entrepreneuses, influenceuses, .. avec leurs vies à 100 à l’heure, elles endossent tous les rôles !

Et que le temps passe vite pour les » MAMANS & CÉLÈBRES » : entre vie professionnelle et projets de folies, ces dernières font néanmoins tout leur possible pour préserver leur famille et leur vie de couple.

Comme pour toutes les Mamans, il y a des hauts mais aussi des bas car leurs quotidiens sont jalonnés d’imprévus : elles devront alors toutes devoir s’adapter et jongler entre instants très glamour et vie de tous les jours.

Et pour cette saison 4, suivez les grossesses mais aussi les accouchements de nos Mamans et il se dit même que la famille de « MAMANS ET CELEBRES » pourrait bien s’agrandir un peu plus…

