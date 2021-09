Ici tout commence du 9 septembre : Eliott et Greg, la rupture ? (résumé + vidéo épisode 224)

3.7 ( 3 )



Ici tout commence du 9 septembre, résumé et vidéo de l’épisode 224- Rien ne va plus entre Eliott et Greg ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Greg a posé une sorte d’ultimatum à Eliott pour qu’il ne dénonce pas Lionel, la rupture semble être proche…



Ici tout commence – résumé de l’épisode 224

Au vu des séquelles que l’incendie lui a infligé, Eliott ne comprend pas pourquoi Greg continue de le défendre. Ce dernier est catégorique : il ne peut pas dénoncer son meilleur ami. Il demande à Eliott de ne pas l’obliger à choisir mais ce dernier pense qu’il a déjà fait son choix…



De son côté, Louis est contraint de se remettre en question. Et Maxime se rapproche dangereusement d’une élève…

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 224 du 9 septembre

