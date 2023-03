Mamans et célèbres : la saison 11 arrive sur TFX, tous les détails

4.6 ( 11 )

La saison 11 inédite de « Mamans et célèbres » débarque sur TFX à partir du lundi 3 avril 2023. Dans des épisodes inédits découvrez de nouvelles aventures pour nos « MAMANS & CÉLÈBRES » sur TFX. Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, influenceuses et business woman mais avant tout mamans !







« MAMANS & CÉLÈBRES » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.







Et dans cette saison, les mamans prouvent une nouvelle fois, qu’elles sont une grande famille : retrouvailles, moments de convivialité partagés et soutiens .. Toutes peuvent compter les unes sur les autres. Et nos Mamans, ne sont pas les seules à avoir créé du lien au fil des saisons. Leurs enfants aussi deviennent amis !

Aujourd’hui, cette joyeuse tribu s’apprête à accueillir avec beaucoup d’enthousiasme une nouvelle maman : MELANIE DA CRUZ et son fils Swan !



Elles reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes : EMILIE NEF NAF, JULIA PAREDES, JULIE RICCI, STEPHANIE CLERBOIS, JESTA, KELLY, MARTIKA, SARAH, HILLARY, RYM, TIZIRI DIGNE et CAMILLE. Et pour la première fois : MELANIE DA CRUZ !

MELANIE DA CRUZ : SON FILS EST SA PRIORITÉ !

C’est la première fois que Mélanie fait une émission de télévision avec son fils ! Maman célibataire depuis quelques mois, cette jeune trentenaire vit à Manchester avec son petit garçon Swan, âgé de 4 ans.

Une vie d’expatriée que Mélanie a choisi de garder pour une meilleure coparentalité. Le papa de Swan étant un joueur professionnel de Football évoluant dans l’équipe Manchester United.

En restant à Manchester, Swan peut continuer de vivre avec ses deux parents, car la priorité de Mélanie, c’est qu’avant tout son enfant se sente bien et qu’il ne perde pas ses repères.

Et pour Mélanie, quand on est maman solo, il faut exceller partout !

La complicité qu’ils entretiennent au quotidien ne doit pas prendre le pas sur les valeurs qu’elle souhaite lui transmettre. Bien dans sa peau, en osmose avec son fils, Mélanie n’en n’oublie pas pour autant le sens des affaires !

Cheffe d’entreprise, Mélanie fait les allers-retours entre l’Angleterre et ses usines au Portugal où elle a choisi de lancer sa production de chaussures. Elle en profite toujours pour passer du temps avec ses grands-parents qui vivent au Portugal. Parce que si Mélanie se bat pour être une femme indépendante, il n’existe rien de plus précieux pour elle que ses moments en famille.

ET POUR LES AUTRES » MAMANS ET CELEBRES » : LA VIE N’ATTEND PAS !

Shootings, émissions, avant-premières, créations de marques et de contenus, projets professionnels et personnels, vie de couple… Tant de sollicitations, et pourtant, elles n’en restent pas moins des Mamans ! Et comme toutes les Mamans, elles sont en perpétuel apprentissage…

Pour JULIA, que d’étapes à franchir : pour la première fois, depuis qu’elle est maman, elle va essayer de penser un peu plus à elle.

Mais quel déchirement ! Elle vivra notamment le moment charnière de laisser son enfant, pour la première fois, à la crèche. Une étape difficile pour JULIA… Heureusement elle peut compter sur le soutien de MAXIME, son conjoint. Après des hauts et des bas, le couple est en harmonie et soudé.

Pour MARTIKA, la période sera propice aux questions. Depuis leur retour en famille en France, MARTIKA regrette sa vie à Dubaï. Elle réfléchit même à y retourner. Une préoccupation que ne partage pas du tout UMBERTO.

Il faudra alors réfléchir conjointement à l’avenir de leurs activités et aux envies de chacun, tout en priorisant l’éducation de leurs deux filles.

Pour HILLARY et GIOVANNI, les petites galères s’enchainent.. La santé fragile de leurs fils Matteo continue de rythmer le quotidien de la petite famille. Heureusement HILLARY sait plus que jamais, qu’elle peut compter sur la papa de ses enfants ! A son tour, elle sera d’un grand soutien pour son amie JULIA dans sa quête de reconstruction.

TIZIRI, qui a intégré l’émission récemment, continuera de partager sa vie et ses moments précieux avec ses enfants et son mari. Au programme : de tendres moments de complicité pour les 4 membres de la famille, et une tonne de rendez-vous professionnels pour cette maman hyperactive !

RYM en compagnie de VINCENT, continuera d’apprendre à gérer ses émotions autour de l’évolution de ses filles. Côté business, elle reprend sa carrière en main car elle souhaite travailler avec des marques plus hauts de gamme. Et sur son temps personnel, elle s’impliquera auprès d’associations et des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Pour KELLY ET NEYMAR, c’est toujours une joyeuse aventure que d’être en famille ! L’éducation, parsemée de rires, sera au cœur de leurs projets pour leurs enfants. Pour KELLY, plus question de se laisser aller, elle fera beaucoup de sport !

STEPHANIE est aussi de retour ! Toujours maman solo, elle emménage avec ses 2 enfants dans une nouvelle maison qu’elle vient d’acquérir. Si cela est toujours intense de tout gérer seule, STEPHANIE devra aussi se poser les bonnes questions sur son avenir professionnel… Le quotidien d’entrepreneur n’est jamais simple !

JESTA et BENOIT continuent de s’émerveiller de l’évolution de leurs deux garçons. Juliann et Adriann développent de plus en plus en plus une complicité de frères. Si ils partagent souvent des moments à 4, ils n’en oublient pas moins, les copains : Stéphanie, Sarah et leurs enfants viendront passer le week-end dans le sud. Cela promet !

SARAH et BENJAMIN multiplient les activités avec leurs enfants et leur font découvrir du pays ! La famille se rendra notamment au Mexique, pour un pèlerinage sur les origines de Sarah. Un voyage plein de richesses…

CAMILLE continue son apprentissage de maman auprès de Zélyana. Elles sont très fusionnelles à 2 mais cela n’empêchera pas Camille de retrouver les autres mamans, avec sa fille. Elles quitteront notamment Marseille, le temps d’un week-end à Paris pour retrouver KELLY et Lyana.

Pour JULIE, les clefs de sa nouvelle maison sont arrivées.. Symboles d’un nouveau départ pour la maman et ses deux fils ! Récemment séparée du papa, comment parviendra t-elle à s’organiser dans une garde partagée ?

Enfin, suivez les aventures de EMILIE qui a décidé d’arrêter sa marque de cosmétique pour mieux rebondir sur un nouveau business.

En attendant, elle priorise sa vie avec ses enfants en multipliant les activités et les découvertes. Elle se concentre également sur sa vie de femme célibataire. Maman solo épanouie, comment réussira t-elle à concilier ces nouveaux changements ?

