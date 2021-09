« Tanguy le retour » : histoire et interprètes du film de ce soir sur M6 (mardi 14 septembre 2021)

5 ( 5 )



« Tanguy le retour » d’Etienne CHATILIEZ est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.



« Tanguy le retour » : l’histoire

Seize ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

À propos

– « Tanguy, le retour » se déroule dans un lieu quasi unique, l’appartement des parents de Tanguy : sur neuf semaines de tournage, sept s’y sont déroulées. Étienne Chatiliez, le réalisateur indique : » Nous avons construit les lieux comme une scène de théâtre avec Stéphane Makedonsky, mon chef déco, en travaillant sur l’organisation des lieux. Nous avons pu faire en faux ce que nous n’aurions jamais trouvé en vrai. C’est presque une scène ce décor. »

– André DUSSOLLIER est à l’affiche de « Attention au départ ! », une comédie française réalisée par Benjamin Euvrad et dans les salles depuis le 18 août 2021. On le retrouve aux côtés de Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert.



– « En tournant cette suite, j’ai eu l’impression de récupérer mon sac exactement là où je l’avais laissé… Je crois que c’était aussi la sensation de mes partenaires : nous n’avons pas eu besoin de temps d’approche, de réappropriation ou de questionnement. On est reparti de là où on s’était arrêté, avec la même joie et le même plaisir. » a déclaré Eric Berger (Tanguy)

La bande-annonce officelle

Et on termine comme toujours depuis 2009 avec la bande-annonce officielle de votre film

