« Tous en cuisine » du mercredi 15 septembre 2021. Dans la série « ça sent la fin », rendez-vous ce soir dès 18h40 sur M6 avec « Tous en cuisine ». Pourquoi ça sent la fin ? Et bien parce que la dernière émission inédite est déjà programmée pour vendredi !



« Tous en cuisine » du 15 septembre 2021 : ingrédients et ustensiles des deux recettes de ce soir

PLAT : AUBERGINE ET FILET MIGNON SUCRÉ SALÉ

Les ingrédients pour 4 personnes :

1 à 2 aubergines graffiti lavées

550g à 600g de filet mignon de porc taillé en fines tranches

2 gousses d’ail épluchées et dégermées

50g de beurre demi-sel

2 cuil. à soupe de sauce huître

1 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe de miel

1 botte de basilic ou basilic thaï

Huile de pépins de raisins

2 cuil. à soupe de sésame torréfié

1 piment oiseau coupé en 2 et épépiné

Sel fin

Les ustensiles :

1 planche à découper + 1 couteau + 1 saladier

1 cocotte + 1 spatule

DESSERT : TARTE SABLÉE AUX FRAISES

Les ingrédients pour 4 personnes :

Pâte sablée : 60g de sucre en poudre

5g de levure chimique

1 pincée de sel fin

80g de farine

60g de beurre demi-sel pommade

2 jaunes d’œufs bio Décors : 500g de fraises équeutées et coupées en quartiers

Confiture à la fraise

Chantilly vanille maison (facultatif)

Sucre glace

Les ustensiles :

1 saladier + 1 maryse + 1 batteur à main

1 plaque à pâtisserie + 1 cercle en inox de 23 cm

1 grille pâtissière + 1 spatule coudée

Les recettes de l’émission réunies dans un livre !

Pour mémoire, et après le succès des 3 premiers tomes, un 4ème livre inspiré des recettes de l’émission est désormais disponible. Au menu 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans votre quotidien. Vous pouvez le commander en cliquant sur le lien ci-dessous.







« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6. Et si vous avez loupé une émission et/ou une recette, n’oubliez pas que toutes les recettes peuvent être vues ou revus en replay sur 6PLAY.

