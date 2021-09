Un si grand soleil : Alex veut faire le braquage, Marc soupçonné, ce qui vous attend jeudi 30 septembre (épisode n°742 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut vous dire que dans l’épisode n°742 qui sera diffusé le jeudi 30 septembre, Alex continue de surveiller Jade et propose même de faire le braquage avec elle !



En effet, malgré les menaces de Julie, Alex suit Jade et il va même jusqu’à lui proposer de faire le braquage avec elle, prétextant des soucis d’argent. Méfiante, Jade promet d’y réfléchir mais finit par lui dire non, elle pense que c’est trop dangereux pour lui.

Grâce à Johanna et Florent, Lucille publie un article dans le Midi Libre pour accuser Marc Autran d’avoir volé la Porsche pour faire accuser sa femme. Guilhem n’apprécie pas et appelle Johanna pour lui reprocher ses méthodes… Mais l’affaire remonte jusqu’à Cécile, qui demande au commissaire Becker d’enquêter dans ce sens.



Rendez-vous jeudi 30 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

