Un si grand soleil : Céline piégée, la soeur de Cécile arrive, ce qui vous attend mardi 21 septembre (épisode n°736 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on peut vous dire que dans l’épisode n°736 qui sera diffusé le mardi 21 septembre, Céline va petit à petit se retrouver piégée.



En effet, Claire connait maintenant la vérité au sujet du vol des documents de Serge et elle met son plan à exécution. Après avoir fait la morale à Camille, Claire promet de ne rien dire à Laetitia et Manu si avec Kira, elles font ce qu’elle leur demande.

Camille et Kira se retrouvent dans le bureau de Serge avec Maître Strassen. Elles font semblant d’être surprises et de n’avoir jamais eu les documents de Serge en leur possession… Elles expliquent avoir volé les clés de Laetitia pour profiter de la piscine de Serge. Et elles affirment avoir vu une femme rentrer et repartir avec les documents. Serge fait mine d’avoir compris de qui il s’agit et leur montre une photo de Céline, qu’elles identifient.



Serge explique ensuite à Maître Strassen que Céline est son ex et qu’elle a sûrement voulu se venger de lui…

Pendant ce temps là, Johanna se rend à Paris pour tenter de convaincre Margot, la soeur de Cécile Alphand, de rejoindre son cabinet. Margot finit par accepter, pour le plus grand plaisir de Johanna. Florent veut qu’elle fasse ses preuves mais Johanna affirme qu’il ne sera pas déçue. Et de son côté, Cécile est ravie de voir sa soeur s’installer à Montpellier même si elle n’apprécie pas Johanna.

Rendez-vous mardi 21 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

