Un si grand soleil : Céline s’acharne, Camille a un plan, ce qui vous attend jeudi 16 septembre (épisode n°733 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°733 qui sera diffusé le jeudi 16 septembre, Serge va appeler Camille pour insister pour qu’elle rende les documents…



En effet, Serge est clair avec Camille : elle et Kira risquent de se mettre en danger. Camille s’assurer que Serge ne les dénoncera pas, et ce dernier lui promet qu’il ne fera rien contre la fille de la femme qu’il aime. Camille en parle à Kira et elles décident de rendre les documents mais en échange, Levars doit laisser Claire tranquille !

Mais pendant ce temps là, le client de Levars est remonté jusqu’à Camille et Kira…



Et Bernier annonce à Myriam et Claire qu’elles sont mises en examen. Myriam explique que Violette l’a piégée avec ce terrain et assure qu’elle ne savait pas qu’il était constructible. Elle veut renoncer à l’héritage en échange du retrait de la plainte de Céline. Levars en parle à Céline mais celle-ci refuse catégoriquement !

Rendez-vous jeudi 16 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

