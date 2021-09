« Mensonges » du 16 septembre 2021 : l’heure du final ce soir sur TF1 (épisodes 5 et 6)

5 ( 5 )



« Mensonges » du jeudi 16 septembre 2021. Après d’excellents résultats d’audience, la nouvelle série de TF1 portée par Audrey Fleurot et Arnaud Ducret tire sa révérence ce soir. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1



« Mensonges » du 16 septembre 2021 : l’heure du final ce soir (épisodes 5 et 6)

Épisode 5

Vanessa, l’avocate de Thomas, se réveille groggy. Elle a la certitude d’être la nouvelle victime de celui qu’elle défendait jusque-là. De son côté, Thomas essaie de regagner la confiance de son fils, qui doute de plus en plus de son père. Jeanne va trouver des alliés dans sa lutte pour faire tomber Thomas et décide de le piéger.

Épisode 6

Alors que le piège tendu par Jeanne contre Thomas n’a pas marché, elle se retrouve démunie. Les semaines passent, la vie semble avoir repris son cours, pourtant quand Jeanne recroise Thomas avec une autre femme, sa colère est toujours aussi vive. Il ne peut pas rester impuni. Jeanne va jeter ses dernières forces dans cette bataille.



Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, nouveau carton d’audience pour la série, les épisodes 3 et 4 ayant convaincu en moyenne 5.36 millions de fidèles soit 27.5% du public présent devant son poste de télévision. Ce succès va t-il se confirmer ce soir pour le final ?

En attendant de le savoir, retrouvez le final de la saison 1 de « Mensonges » ce soir sur TF1.

