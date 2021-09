Un si grand soleil : Myriam donne les terrains, Alex enquête sur Jade, ce qui vous attend mardi 28 septembre (épisode n°740 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode n°740 qui sera diffusé le mardi 28 septembre, Myriam décide de donner les terrains d Violette à une association de défense de l’environnement.



A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 15 octobre 2021



En effet, elle informe Céline de sa décision afin de respecter les dernières volontés de Violette. Mais Céline est toujours autant remontée contre Myriam et refuse de faire la paix.

De son côté, le procureur Bernier classe l’affaire et lève la mise en examen de Claire et Myriam. Serge est soulagé d’avoir récupérer ses documents et prévoit son week-end en amoureux avec Laetitia.



Quant à Alex, il décide d’enquêter sur Jade et la suit… Il comprend qu’elle prépare un braquage… Et quand il parle à Julie de ses soupçons, celle-ci menace de le quitter s’il ne laisse pas Jade tranquille !

Rendez-vous mardi 28 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

