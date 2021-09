Ici tout commence spoiler : Maxime comprend pourquoi Ambre veut se venger (VIDEO)

5 ( 1 )



Ici tout commence spoiler, résumé à l’avance vidéo – Alors que Ambre a imaginé un plan machiavélique pour se venger de Maxime dans votre série quotidienne « Ici tout commence », Maxime va finir par comprendre pourquoi… En effet, dans quelques jours, il fait le rapprochement avec quelque chose qui s’est passé quand il avait 15 ans !



Maxime était dans la même classe que Jeanne, la grande soeur de Ambre. Il s’est mal comporté et l’adolescente s’est suicidée…



Il avait 15 ans… Et pourtant des années plus tard, le passé de Maxime refait surface. Et c’est en regardant les photos de classe envoyées par Chloé que Max comprend qu’Ambre est la sœur de Jeanne, la petite amie de Maxime, quand il avait 15 ans.

Ici tout commence spoiler Maxime comprend de quoi Ambre se venge

