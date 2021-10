« Alex Hugo » du mardi 12 octobre 2021 : histoire et interprètes des deux épisodes de ce soir sur France 3 (rediffusion)

5 ( 4 )



« Alex Hugo » du mardi 12 octobre 2021. Vous êtes fans de la série « Alex Hugo » ? Deux nouvelles à vous annoncer, tout comme la semaine dernière d’ailleurs : une bonne et une mauvaise. La bonne c’est qu’il vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour deux épisodes. La mauvaise c’est qu’il s’agit encore de rediffusions…



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, avant-première puis replay sur France.TV

« Alex Hugo » du mardi 12 octobre 2021 : vos deux épisodes ce soir sur France 3

Les racines du mal dès 21h05

Des randonneurs font une macabre découverte en installant leur tente : le corps d’une jeune fille de Lusagne, sauvagement assassinée puis dissimulée sommairement dans les buissons. Rapidement, des lettres anonymes dénoncent un habitant de la région, qui a un lourd lourd passé de criminel…

avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Michaël Fitoussi, Maryline Canto



🏔 Envie d'un retour à la nature et d'un peu d'évasion ? 🔍 #AlexHugo avec @SamuelLeBihan revient demain à 21.05 pour une nouvelle enquête ! pic.twitter.com/IiR44Bppqs — France 3 (@France3tv) October 11, 2021

Sur la route dès 22h40

Une adolescente de Lusagne est blessée lors du braquage de la Banque postale du village voisin. Persuadée que les armes des malfrats étaient fausses, elle a essayé de les retenir et a reçu une balle dans l’abdomen. Alex est sidéré de voir les méthodes utilisées par le grand banditisme et appliquées à une petite agence rurale. Touché par le sort de la victime et le désespoir de son père, il commence son enquête. A peine a-t-il trouvé quelques indices pour pister les malfrats qu’un deuxième crime est commis. Cette fois, c’est une femme qui est assassinée. La psychose s’installe à Lusagne. Et les rumeurs désignent des bikers qui bivouaquent au village. Alex demande l’intervention de Cochise, un motard bien connu dans la région…

avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier, Caroline Baehr, Mikaël Fitoussi, Marilyne Canto, Florence Fauquet, Cyril Garnier, Hélène de Saint-Père

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, et même en rediffusion, « Alex Hugo » s’est imposé en tête des audiences en réunissant 4.60 millions de fidèles soit 21.4% du public présent devant son poste de télévision.

