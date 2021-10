« Affaire conclue » du 12 octobre 2021 : ce soir « Le Grand défi »

5 ( 6 )



« Affaire conclue » du 12 octobre 2021. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2. Lors du dernier d’entre-eux, c’était au musée de l’Air, les enchères ont pris leur envol pour atteindre des résultats de ventes stratosphériques grâce à un nouveau dispositif : Le grand défi !



Ce soir encore, ce n’est pas 7 acheteurs qui se battront pour remporter les enchères mais 14 ! 7 nouveaux acheteurs présents juste pour l’émission (amateurs, passionnés, spécialisés d’un type d’objet ou d’un courant artistique) affronteront nos 7 acheteurs, Caroline Margeridon, Damien Tison, Aurore Morisse, Stéphane Vanhandenhoven, Anne-Catherine Verwaerde, Laurent Journo et Caroline Pons.

Chacun des 7 nouveaux marchands pourra surenchérir et se mesurer à nos acheteurs, afin d’acquérir les objets présentés. C’est donc plus d’opportunités pour nos vendeurs, mais aussi plus de compétitions pour nos acheteurs !

« Affaire conclue » du 12 octobre 2021 : au programme ce soir

Pour ce prime Sophie Davant et toute l’équipe d’Affaire conclue partent explorer avec vous le magnifique Domaine de Chaalis à 40 kilomètres de Paris, dans la forêt d’Ermenonville. Ce domaine est connu pour avoir été la demeure de la célèbre Nélie Jacquemart-André, portraitiste du Tout-Paris sous le second Empire, passionnée d’art et surtout grande collectionneuse.



Un lieu unique qui sert d’écrin à sa légendaire collection d’objets du monde entier – mobilier, objets d’art, tableaux, marbres, bronzes, tapis – mais aussi un site historique où sont érigés les ruines d’une abbaye cistercienne et une chapelle royale présentée comme la « Sixtine de l’Oise ».

Rendez vous avec des objets toujours plus étonnants :

une statuette antique du IIIe siècle avant J.-C., une œuvre d’art naturelle dite « Gogotte » de

– 50 000 à – 30 000 ans environ, mais aussi un guéridon signé Louis Majorelle ou encore une fontaine Vallauris et même une Renault Floride de 1961 !

Tous ces objets d’exception seront expertisés par nos commissaires-priseurs :

Harold Hessel, Enora Alix, Yves Cosqueric, Delphine Fremaux-Lejeune et vendus après des enchères passionnées lors de ce prime exceptionnel, le 7 septembre 2021 à 21.05 sur France 2.

Alors quel objet aura le plus de succès ?

Quelles sommes phénoménales vont atteindre ces objets ?

Parmi les 14 acheteurs de ce soir, qui remportera ces ventes ?

Réponses à toutes ces questions ce soir, mardi 12 octobre 2021, dès 21h05 sur France 2 et en streaming vidéo puis replay sur France.TV

