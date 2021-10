Audiences TV prime 30 septembre 2021 : « Fugueuse » leader en baisse (TF1), succès pour OM-Galatasaray (W9)

5 ( 4 )



Audiences TV prime 30 septembre 2021. En ce dernier jour du mois de septembre, victoire de TF1 avec la suite de sa mini-série « Fugueuse ».



3.54 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel soit 18.7% de l’ensemble du public et 22.5% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 30 septembre 2021 : autres chaînes

Encore un joli succès pour M6 et les équipes du 9-1-1. Les deux premiers épisodes de la soirée ont pu compter sur 2.17 millions d’inconditionnels soit 10.7% des individus âgés de 4 ans et plus. Notez de belles performances sur cibles et une place de leader auprès du public de moins de 50 ans.



#audiences #911 🚨 M6 se classe leader auprès des -50 ans 🚒 11% auprès des 4+

🚒 21% auprès des FRDA

🚒 18% auprès des -50 ans 👏2.2 Millions de téléspectateurs (pic à 2.6). pic.twitter.com/OOy0nDlGJq — M6Pro (@M6pro) October 1, 2021

Quant aux « 300 Chœurs » de France 3 et la spéciale « les plus belles chansons des comédies musicales », ils n’ont diverti que 1.68 million de Français soit 8.7 % des téléspectateurs.

Beau succès d’audience pour W9 qui diffusait le match OM-Galatasaray de Ligue Europa. 1.63 million de footeux et 8.2% de part de marché pour cette rencontre qui s’est soldée par un match nul 0-0.

Sur France 2 les reportages proposés dans le magazine « Envoyé Spécial » n’ont suscité l’enthousiasme que de 1.54 million de personnes, soit 7.8 % du public présent devant son poste de télévision.

Notez le beau succès de France 5 avec son documentaire « Lady Sapiens, à la recherche des femmes de la préhistoire » vu par 1.42 million de personnes (6.7% de pda).

