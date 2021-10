Ici tout commence du 1er octobre : Maxime rongé par les remords (résumé + vidéo épisode 240)

4.6 ( 5 )



Annonces





Ici tout commence du 1er octobre, résumé et vidéo de l’épisode 240 – Maxime ne va pas bien du tout ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, il se sent terriblement mal et coupable après ce que Ambre lui a annoncé au sujet de sa soeur, morte par sa faute il y a cinq ans…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Maxime accusé de harcèlement, Eliott face à un test, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 27 septembre au 1er octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 240

Après la révélation de Ambre la veille, Maxime ne va pas bien. Il est rongé par les remords et Salomé vient le voir pour savoir ce qui se passe… Maxime refuse de parler mais Salomé insiste. Maxime finit donc par lui confier que la soeur de Ambre s’est suicidée et est morte par sa faute ! Rose vient le voir, elle a eu Chloé au téléphone qui lui a tout expliqué…



Annonces





Un cruel dilemme amoureux se joue à l’institut, un choix doit être fait… Pendant ce temps, Louis est prêt à tout pour égaler un plat de son défunt père. En cuisine, le nouveau chef pâtissier voit son autorité remise en cause..

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 240 du 1er octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés