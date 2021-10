Ce soir sur TF1 : le 3ème prime de « Danse avec les Stars » saison 11, quel couple sera éliminé ? (VIDEO)

4.9 ( 10 )



Danse avec les Stars du 1er octobre 2021 – Ce soir sur TF1, place troisième prime de « Danse avec les Stars » saison 11. Après avoir deux soirées pré-enregistrées et les éliminations de Lââm et Maxime Dereymez, et Lola Dubini et Joël Luzolo, place à la première soirée en direct de l’aventure avec les 11 célébrités encore en compétition.



Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



Saison 11 de « Danse avec les Stars », le programme du 3ème prime

Pour cette troisième soirée de la saison 11 de « Danse avec les Stars », Camille Combal accueille l’intégralité des couples en compétition pour une seconde prestation devant le jury et les téléspectateurs. Ils ont tous répété d’arrache pied pendant toute la semaine pour être au top et impressionner le jury, qui jugera autant l’artistique que la technique.

Rappelons que les couples encore en compétition sont :



💃🕺 Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme

💃🕺 Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

💃🕺 Lucie Lucas et Anthony Colette

💃🕺 Moussa Niang et Coralie Licata

💃🕺 Wejdene et Samuel Texier

💃🕺 Vaimalama Chaves et Christian Millette

💃🕺 Dita Von Teese et Christophe Licata

💃🕺 Michou et Elsa Bois

💃🕺 Gérémy Crédeville et Candice Pascal

💃🕺 Aurélie Pons et Adrien Caby

💃🕺 Tayc et Fauve Hautot

Rappelons que cette saison, le jury est composé de Chris Marques, Jean Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova et François Alu.

VIDEO Danse avec les Stars, la bande-annonce du prime 3

Quel couple sera le troisième couple éliminé de l’aventure ? Réponse ce soir dès 21h05 sur TF1.

