« Charmed » du 22 octobre 2021 : vos épisodes de ce soir sur TMC

« Charmed » du 22 octobre 2021. C’est parti pour la nouvelle version de la série culte « Charmed » sur TMC. Ce soir dès 21h15 sur la chaîne, ou en streaming vidéo puis replay sur MYTF1, découvrez les 4 premiers épisodes de la saison 1.



« Charmed » du 22 octobre 2021 : 4 épisodes inédits ce soir

Le pouvoir des trois

Une terrible tragédie bouleverse la vie des soeurs Vera, Mel et Maggie, lorsque leur mère Marisol meurt dans un horrible accident… Trois mois plus tard, Mel est toujours incapable d’accepter l’explication officielle de la mort de leur mère, tandis que Maggie l’accuse d’être obsédée… Quand un autre choc énorme se présente à leur porte : elles ont une grande sœur, la brillante généticienne Macy, que leur mère a gardée secrète pendant toutes ces années ! Macy est nouvelle en ville, ne connaît personne et est impatiente d’entrer en contact avec Mel et Maggie…

Maman est revenue

Les soeurs Vera reçoivent un message de leur mère par le biais d’une planche de Ouija : elle leur demande de ne pas faire confiance à Harry. Partagées, elles élaborent un plan pour le tester…



Des bonbons ou un sort

Les soeurs suivent des cours de sorcellerie pour exercer correctement leur magie. Macy soupçonne la présence d’un démon et cherche avec ses soeurs un moyen de le détruire.

Exorcise tes démons

Les trois soeurs commencent à se rendre compte de la difficulté à évoluer entre leurs deux mondes.

Ce soir, le « Pouvoir des Trois » est de retour dans le reboot de « Charmed » sur TMC.

