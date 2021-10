Demain nous appartient du 22 octobre : Judith perd espoir (résumé + vidéo épisode 1041 en avance)

5 ( 2 )



Demain nous appartient du 22 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1041 de DNA – Judith commence à perdre espoir ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle a de la fièvree, elle va mal et est à bout de force… Elle craint que la police ne les retrouve pas à temps.



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1041

Roxane et Judith cherchent par tous les moyens de s’enfuir de leur cellule. Mais Judith perd espoir, elle n’en peut plus et n’a plus de force. Elle commence à avoir de la fièvre, elle fait une crise d’hypoglycémie. Mais Roxane reste confiante, elle est persuadée qu’ils vont vite les retrouver.



Les policiers ont désormais tous les éléments en main pour sauver les jeunes femmes disparues. Ils craignent néanmoins de ne pas réussir à intervenir à temps… Chloé et Alex sont sur des charbons ardents. Anna ne supporte plus les crises de jalousie de Karim. Charlie découvre que Christelle et Sylvain lui ont caché bien des choses.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1041 du 22 octobre 2021

