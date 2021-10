Demain nous appartient spoiler : Xavier surprend Chloé et Alex (VIDEO)

5 ( 5 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que Judith a été enlevée dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Chloé et Alex vont encore se rapprocher… Et dans quelques jours, Xavier va les surprendre en plein câlin !



En effet, Alex prend Chloé dans ses bras quand Xavier rentre et les surprend. Il semble se poser des questions…



Chloé et Alex s’apprêtent à se rendre au commissariat pour retrouver Judith. Chloé est désemparée, elle perd espoir et fond en larmes dans les bras d’Alex. Au même moment Xavier arrive et les surprend en train de s’enlacer…

Demain nous appartient spoiler Xavier surprend Chloé et Alex en plein câlin

