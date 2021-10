Demain nous appartient spoilers : Roxane enlevée, Karim veut un bébé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 octobre)

5 ( 4 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 octobre 2021 – Le week-end commence et comme tous les samedis, si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être encore bien compliquée pour Victoire et Sara.



En effet, suite aux visions de Victoire, elle part enquêter avec Roxane, qui se fait enlever ! Sara et ses collègues sont très inquiets et font tout pour la retrouver.

Pendant ce temps là, Anna est de retour et Karim veut… un bébé ! Mais Anna doute et ne se sent pas prête.



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 11 au 15 octobre 2021

Lundi 11 octobre (épisode 1032) : Victoire, Roxane et Sara continuent leur enquête sans savoir qu’un danger plane sur elles. Lizzie est alors témoin d’un terrible événement. Angie milite contre les inégalités au lycée. Noor et Gabriel décident d’organiser une fête dans leur appartement, mais leurs disputes incessantes gâchent la soirée.

Mardi 12 octobre (épisode 1033) : Une jeune femme a disparu. Guidées par leur instinct, Sara et Victoire se lancent à corps perdu dans l’enquête. D’étranges coïncidences ne cessent de s’enchaîner. Martin perd patience quand il surprend l’un de ses collègues en plein strip-tease. Jordan s’en prend à Angie et Jahia le gifle pour défendre sa petite sœur.

Mercredi 13 octobre (épisode 1034) : En plein conflit avec Georges, Victoire décide de se réfugier chez Samuel et Alma. Mais cette dernière déchante quand elle surprend un rapprochement entre son compagnon et leur invitée. Charlie est certaine que Gabriel et Noor vont finir par coucher ensemble. Jack a du mal à faire son coming-out.

Jeudi 14 octobre (épisode 1035) : Sara et Victoire soupçonnent les Josse d’être mêlés à une affaire criminelle. Elles décident de se rendre au mas pour investiguer, mais Judith prend la défense de son petit ami. Martin ne fait plus confiance à Sara et la retire de l’enquête officielle. Charlie joue la carte de la provocation pendant son discours et se ridiculise. Karim annonce à Anna qu’il se sent prêt à fonder une famille.

Vendredi 15 octobre (épisode 1036) : Sara supporte de moins en moins l’absence de Roxane. De son côté, Judith fait une troublante découverte. Noor l’encourage à tout avouer à la police. Alors que Sofia croit les élections du Bureau des Elèves gagnées d’avance, Charlie, elle, n’a pas dit son dernier mot… Anna fait une nouvelle rencontre et s’éloigne de Karim.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 11 au 15 octobre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

