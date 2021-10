Demain nous appartient spoilers : Anna en prison, Léo hospitalisé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 novembre)

3.8 ( 13 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 novembre 2021 – Alors que le week-end débute et comme chaque samedi, si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Demain nous appartient », c’est le moment. Si tel est le cas, il est temps de découvrir ce qui vous attend puisque comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être compliquée pour Anna, qui est en prison pour le meurtre de Marjorie.







Mais Karim est bien décidé à la sortir là et coincer Jim ! Et Raphaëlle va assurer la défense d’Anna.

A l’hôpital, c’est tendu entree Victoire et Benjamin… En fin de semaine, ces deux là se rapprochent mais Samuel se montre jaloux.



Et le petit Léo est hospitalisé en urgence. C’est Benjamin qui le prend en charge, Audrey et ses enfants sont très inquiets.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 1er au 5 novembre 2021

Lundi 1er novembre (épisode 1047) : Tout accuse Anna, mais elle fait appel à Raphaëlle, bien décidée à se défendre. Sous la pression, elle finit par dénoncer son ex-amant, qui ne tarde pas à répliquer. Victoire continue d’ignorer Benjamin, ce qui n’échappe pas à Samuel. Christelle et Sylvain ont enfin une discussion sur leur fortune et trouvent un terrain d’entente.

Mardi 2 novembre (épisode 1048) : Anna est au plus bas alors que Karim fait tout son possible pour l’aider. Il s’en prend même à son amant. Charlie accueille la nouvelle du déménagement avec joie, mais les Moreno déchantent vite. Lizzie tente de convaincre sa mère de la laisser prendre des cours de chant.

Mercredi 3 novembre (épisode 1049) : Les choses s’enveniment entre Karim et l’amant d’Anna alors que l’état de la jeune femme empire. Une silhouette inconnue observe Jim de loin, le rival de Karim. Les ados Roussel sont très inquiets pour Léo, leur petit cousin malade. Noor et Gabriel sont obligés de partager un lit, ce qui ne semble pas leur déplaire.

Jeudi 4 novembre (épisode 1050) : Karim devient le principal suspect tandis que Raphaëlle fait de son mieux pour aider Anna. Le cas de Léo inquiète de plus en plus la famille Roussel, mais Benjamin fait tout son possible pour le sauver. Bénédicte reproche à William ses mauvaises habitudes de vie.

Vendredi 5 novembre (épisode 1051) : Les choses s’améliorent pour Anna, mais elle reste inquiète pour Karim. Une personne disparue refait surface. Victoire et Benjamin repartent du bon pied, sous le regard jaloux de Samuel. William trouve la cause de ses maux de ventre, mais il refuse de donner raison à sa sœur.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l'épisode du jour.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 1er au 5 novembre

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

