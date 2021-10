Ici tout commence spoilers : Salomé proche de Tom, Simony dans le viseur d’Ambre, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 1er au 5 novembre)

4.4 ( 10 )



Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 1er au 5 novembre 2021 – Alors que le week-end comme, comme tous les samedis, si vous êtes addict à la série quotidienne ede TF1 « Ici tout commence » et curieux d’en savoir plus sur la suite, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Deva, qui subit le harcèlement du chef Simony.







Heureusement, Ambre va découvrir ce qui se passe et échafauder un plan pour protéger Deva et piéger le chef.

Quant à Salomé, elle se rapproche dangereusement de Tom et on peut dire que ce n’est pas du goût de Maxime !…



Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 1er au 5 novembre 2021

Lundi 1er novembre (épisode 261) : Face à un lourd chantage, Deva cherche un moyen d’échapper aux menaces. A la coloc, Jasmine propose une nouvelle organisation qui ne semble pas convaincre totalement les garçons. Pendant ce temps, Guillaume et Laetitia se découvrent une nouvelle complicité.

Mardi 2 novembre (épisode 262) : Célia trouve enfin l’opportunité de participer à la masterclass de ses rêves, mais la cheffe Listrac ne l’entend pas de cette oreille. En cuisine, la présence de Naël devient vite problématique, tandis que Zacharie découvre la trahison de Mehdi.

Mercredi 3 novembre (épisode 263) : Face à Antoine, Deva n’hésite pas à accuser Célia de tous ses problèmes. Eliott et Jasmine ont trouvé une nouvelle baby-sitter, mais ils s’inquiètent pour la sécurité de Naël. Chez les Teyssier, des visiteurs viennent plaider la cause de Zacharie.

Jeudi 4 novembre (épisode 264) : Pour venir en aide à Deva, Ambre échafaude un plan dans le but de piéger un professeur de l’institut. Aux marais salants, un accident rapproche Gaëtan et Stella. En cuisine, Anaïs se méfie de Tom et en avertit Salomé.

Vendredi 5 novembre (épisode 265) : Alors que Clotilde cherche un moyen de faire pression, Simony fait une proposition que Célia ne peut refuser. Pendant ce temps, Ludivine découvre le secret de Gaëtan et Stella. En cuisine, Salomé ne se laisse pas intimider par Tom.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 1er au 5 novembre 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

