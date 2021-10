« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 19 novembre 2021

5 ( 1 )



Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 19 novembre 2021 – En ce week-end et comme tous les samedis, si vous êtes fan du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » et curieux de découvrir ce qui vous attend, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que c’est l’heure du mariage pour Franck et Kalya. Mais tout va-t-il se passer comme prévu ? Franck peut compter sur le soutien de Delphine, Laetitia et Valentin.

De son côté, Nisma découvre la vérité tandis que Vidal doit s’engager avec Adriana.



Lundi 15 novembre 2021, épisode 4411 : Alors que Nisma se désespère, Kalya fait une bien mauvaise rencontre. De son côté, Vidal serait-il prêt à s’engager un peu plus ?

Mardi 16 novembre 2021, épisode 4412 : Alors que Nisma demande à son frère de la couvrir, Delphine, Franck, Laetitia et Valentin doivent étroitement collaborer pour éviter une catastrophe. Quant à Nathan, il se montre très concerné par la vie personnelle d’Adriana Karembeu.

Mercredi 17 novembre 2021, épisode 4413 : Alors que Nisma apprend enfin la vérité, le mariage de Franck pourra-t-il avoir lieu ? De son côté, Fanny joue à la vieille sorcière qui doit nourrir ses chats…

Jeudi 18 novembre 2021, épisode 4414 : Alors que Nisma vit un échange qui la bouleverse, Kevin se fait complètement déborder lors d’une séance de prévention à Scotto…

Vendredi 19 novembre 2021, épisode 4415 Alors que Barbara est soumise à rude épreuve avec les ados qu’elle garde, Noé et Bilal assumeront-ils leurs actes ? De leur côté, les amis de Kalya sont bouleversés…

