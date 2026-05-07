The Power du 7 mai 2026 : qui va tenter de voler le pouvoir ? Julien démasqué ? (résumé, spoiler + replay épisode 37)



Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 37 du jeudi 7 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 37 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Manon et Beverly restent convaincues d’avoir démasqué Laura.











Publicité





Mais Beverly se demande si Laura n’a pas fait du cinéma pour les piéger. Elle pense qu’il faut continuer l’enquête et pas aller buzzer au risque de se faire sortir. Elles décident d’attendre un indice.

Au petit déjeuner, Damien annonce qu’il sait qui est le Power Player : c’est Julien ! Jonathan est sous le choc, Jordan pense que Damien se plante. Mais Damien a carrément tout découvert : il dit qu’Enzo et Julien leur ont peut être volontairement donné un faux indice !

Jonathan raconte tout à Enzo et Kaos réunit une nouvelle fois tous les joueurs. Il annonce un nouveau pour remporter un indice de taille sur l’identité du Power Player ! Il a caché 4 buzzers dans la maison, mais un seul permet d’activer l’apparition de l’indice. A eux de le trouver !



Publicité





Julien trouve en buzzer et part le cacher. Enzo en trouve un aussi et le cache à son tour. Mais quand il en trouve un autre, Beverly est là et il doit lui montrer. Le jeu se termine, ils n’en ont qu’un seul. Mais Kaos annonce que c’est le seul buzzer qui permet d’obtenir l’indice ! Julien, Jonathan et Enzo s’inquiètent.

L’indice apparait : le Power Player a 30 ans ou plus ! Ça fout en l’air le faux indice donné par Julien et Enzo. Damien jubile, sa théorie se confirme ! Mais au final, Laura vient d’avoir 30 ans et Beverly annonce que c’est elle ! Julien savoure. Et Laura annonce que c’est Manon ! Les joueurs sont plus embrouillés que jamais.

Manon raconte à Jordan la conversation que Beverly et elle ont surpris la veille… Mais Jordan commence à douter de Julien !

SPOILER qui va tenter de voler le pouvoir ?

Dans l’épisode de lundi, Kaos va ouvrir la salle du vol du pouvoir pendant une heure. Beverly et Damien vont tous les deux s’y rendre et proposer le nom de… Laura ! Ils se sont donc trompés tous les deux et l’un d’eux sera éliminé : celui qui s’est rendu dans la salle en premier !

The Power, le replay du 7 mai

Si vous avez manqué l’épisode 37 ce jeudi 7 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 11 mai à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 38.