Un Si Grand Soleil du 8 mai : Atlan au commissariat, Becker accuse Claudine (résumé épisode 1918 en avance)

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Un si grand soleil du 8 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1918 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 8 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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L’enquête sur la mort d’Isaure prend une tournure inquiétante avec le retour de Raphaël Atlan dans le viseur de Becker. Vingt-cinq ans après leur affrontement sur une ancienne affaire liée à Atlan, Becker et Claudine replongent dans de douloureux souvenirs qui pourraient bien expliquer la fin de leur couple. Tandis que Janet s’interroge sur les véritables raisons de leur divorce, Becker redoute qu’Atlan ait recommencé : à chaque fois, ses compagnes meurent au moment où elles veulent le quitter !

Convoqué au commissariat par Aude Ruiz, Raphaël Atlan tente de se défendre face aux questions d’Aude et Manu. Il reconnaît avoir entretenu une relation libre avec Isaure, tout en niant fermement l’avoir tuée. Mais lorsque Becker le croise dans les couloirs, la tension est palpable. Convaincu qu’Atlan est capable du pire, Becker appelle Claudine pour lui annoncer qu’il est désormais suspect dans l’affaire et qu’il la tient pour responsable s’il a récidivé !



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Pendant ce temps, Charles traverse une période compliquée. Incapable d’accepter d’être le parrain de Toma, il subit la pression d’Eve, persuadée que ce rôle pourrait l’aider à surmonter la mort d’Eliott. Muriel tente d’apaiser les tensions tandis que Flore découvre peu à peu la souffrance de Charles, qui lui avoue être encore hanté par l’assassinat d’Eliott.

De son côté, Eve poursuit discrètement son plan en prison. Profitant d’un cours avec les détenues, elle confie à Alice une mission secrète : surveiller Nathalie Gimenez, qu’elle considère comme responsable de la mort de son fils.

Enfin, Jérémy tente désespérément de convaincre Paloma de son innocence, tandis que Florent cherche à comprendre qui a réellement commandité le meurtre d’Eliott. Nathalie, elle, parle d’Eliott comme d’un homme manipulateur et dangereux, capable de trahir tout le monde… et qui avait de nombreux ennemis.

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.