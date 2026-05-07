N’oubliez pas les paroles du 7 mai 2026 : Audrey, la tombeuse de Sandy, continue ! Quels gains ce jeudi ?

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N’oubliez pas les paroles du 7 mai 2026, 4 victoires pour Audrey – Après avoir éliminé Sandy la veille, Audrey est restée maestro ce jeudi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle a signé deux nouvelles victoires et a fait grimper ses gains !


N'oubliez pas les paroles du 7 mai 2026 : Audrey, la tombeuse de Sandy, continue ! Quels gains ce jeudi ?
Capture TF1


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N’oubliez pas les paroles du jeudi 7 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce jeudi soir, Audrey a remporté la somme maximale de 20 000 euros sur la première émission et rien du tout sur la seconde. Elle totalise ainsi 21 000 euros de gains en 4 victoires.

Audrey sera de retour demain soir pour tenter de conserver son micro d’argent et faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du replay de 7 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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