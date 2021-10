Ici tout commence du 14 octobre : Rose confronte Marta (résumé + vidéo épisode 249)

5 ( 2 )



Annonces





Ici tout commence du 14 octobre, résumé et vidéo de l’épisode 249 – Rose a maintenant la preuve que Marta ment au sujet de Naël dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et elle va la confronter dans le but de la faire avouer… Mais Marta refuse toujours de lui dire la vérité !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Marta révèle la vérité, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Ici tout commence – résumé de l’épisode 249

Rose accuse Marta de mentir à propos de Naël, elle n’a retrouvé aucune trace d’un acte de naissance et soupçonne Marta de ne pas être sa mère. Elle préfère garder Naël avec elle pour le moment…



Annonces





Marta craint que certaines révélations ne l’éloignent de Théo. En cuisine, Enzo et Tom se disputent les faveurs de Deva. Eliott, Mehdi et Hortense enquêtent sur le mystérieux Zacharie.

Ici tout commence – vidéo extrait de l’épisode 249 du 14 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés