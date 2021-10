Demain nous appartient du 14 octobre : Sara et Victoire face à Noa (résumé + vidéo épisode 1035 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Demain nous appartient du 14 octobre 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1035 de DNA – Alors que Roxane est toujours retenue prisonnière et qu’elle est terrifiée dans votre série « Demain nous appartient », Sara et Victoire décident d’aller enquêter sur Noa… Elles lui font face et Sara prétexte d’aller aux toilettes pour fouiner…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Roxane enlevée, Karim veut un bébé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 octobre)



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1035

Roxane est encore entre les griffes de son kidnappeur. Il reste silencieux face à toutes les questions qu’elle lui pose. L’effroi se lit sur son visage, elle est désemparée et ne tient plus…



Annonces





Pendant ce temps là, Sara et Victoire soupçonnent les Josse d’être mêlés à une affaire criminelle. Elles décident de se rendre au mas pour investiguer, mais Judith prend la défense de son petit ami. Martin ne fait plus confiance à Sara et la retire de l’enquête officielle. Charlie joue la carte de la provocation pendant son discours et se ridiculise. Karim annonce à Anna qu’il se sent prêt à fonder une famille.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1035 du 14 octobre 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés